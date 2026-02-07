Глава МИД Японии вспомнил переговоры с Лавровым по вопросу территорий

В субботу в Японии открылся 45-й «Общенациональный съезд с требованием возврата северных территорий» (так в Японии называют российские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи). Мероприятие проводится ежегодно с участием министров и депутатов.
«Вопрос “северных территорий” является сложной проблемой в отношениях России и Японии. Я лично во время моего предыдущего пребывания на посту министра иностранных дел Японии на протяжении длительного времени вел переговоры с министром иностранных дел (России — ред.) Лавровым», — сказал Мотэги на съезде.
По его словам, Япония будет добиваться от российской стороны возобновления поездок японских граждан на могилы предков, расположенные на этих островах.
«День северных территорий» отмечается в Японии 7 февраля — в годовщину подписания с Россией Симодского трактата 1855 года, по которому Японии отошли Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи — острова, возвращения которых она требует от России в послевоенный период.
Позиция Москвы заключается в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
После того, как Япония приняла несколько пакетов санкций против России в связи с ситуацией на Украине, МИД РФ 21 марта 2022 года заявил, что Москва в качестве одной из ответных мер на недружественные шаги Токио прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова.