Глава МИД Японии вспомнил переговоры с Лавровым по вопросу территорий

После того, как Япония приняла несколько пакетов санкций против России в связи с ситуацией на Украине, МИД РФ 21 марта 2022 года заявил, что Москва в качестве одной из ответных мер на недружественные шаги Токио прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова.