Стало известно, жители какой страны ЕС чаще всего переезжают в Россию

С каждым годом этот поток заявлений продолжал расти. Уже в 2023 году убежища в РФ попросили 166 немцев, в 2024 году — 182, а в 2025-м — 129 человек. По итогам этих лет Германия занимала соответственно четвертое, шестое и пятое места среди стран, граждане которых чаще всего обращались за таким статусом в РФ.