Стало известно, жители какой страны ЕС чаще всего переезжают в Россию

Среди граждан стран Евросоюза за поиском временного убежища в России чаще всего обращались немцы. Это следует из данных статистики, с которыми ознакомился ТАСС.
Отмечается, что в 2020 году граждане ФРГ подали в Россию всего два ходатайства о временном убежище, занимая тогда лишь 41-е место в общем списке стран. Однако уже в 2022 году ситуация изменилась. Число обращений выросло до 54. В итоге Германия поднялась на седьмую позицию.
С каждым годом этот поток заявлений продолжал расти. Уже в 2023 году убежища в РФ попросили 166 немцев, в 2024 году — 182, а в 2025-м — 129 человек. По итогам этих лет Германия занимала соответственно четвертое, шестое и пятое места среди стран, граждане которых чаще всего обращались за таким статусом в РФ.
Всего за 12 месяцев 2025 года в России поступило 8 220 ходатайств о предоставлении временного убежища — это на 1 341 заявление больше, чем годом ранее.
Ранее глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер спрогнозировал рост миграции из Европы в Россию. По его словам, в европейских странах появляется все больше фермеров, недовольных внутренней политикой. И, вероятнее всего, именно они в ближайшее время начнут активнее переезжать в нашу страну.