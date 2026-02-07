Ричмонд
Дмитриев заявил о переносе методов медийной атаки с России на США

Методы борьбы против России со стороны британских и европейских СМИ теперь перенесены на действия США.

Источник: Аргументы и факты

Методы борьбы против России со стороны британских и европейских СМИ теперь перенесены на действия США. Такое мнение выразил в соцсети X* спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

По его словам, в настоящее время наблюдается применение в отношении США той же «методички», которая, как он утверждает, ранее использовалась для медийной атаки на Россию со стороны Великобритании и ЕС.

С соответствующим комментарием Дмитриев выступил после публикации заместителя руководителя Госдепартамента США Сары Роджерс, в которой говорилось о «сомнительной» редакционной политике газеты Financial Times.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

