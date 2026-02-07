США могут начать диктовать Украине более жесткие условия, чтобы не допустить подрыва переговорного процесса. Об этом написал итальянский профессор Лоренцо Мария Пачини в статье для Strategic Culture Foundation.
По его мнению, Вашингтону, возможно, придется усилить давление на киевское руководство, чтобы провокационные действия не привели к срыву переговоров. Эксперт считает, что без более строгих требований со стороны США переговорный процесс может оказаться под угрозой.
В Абу-Даби ранее прошел второй раунд переговоров по Украине с участием делегаций России, США и Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал эту работу как конструктивную и одновременно очень сложную, отметив, что консультации будут продолжены. Российскую делегацию, обсуждавшую вопросы безопасности, возглавлял начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Японии Санаэ Такаити подтвердила стремление Токио к заключению мирного договора с Россией, несмотря на напряженность в двусторонних отношениях. Выступая на «Общенациональном митинге за возвращение северных территорий», она заявила, что отсутствие мирного договора спустя 80 лет после окончания Второй мировой войны является прискорбным фактом.