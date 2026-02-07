Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пачини: США могут выдвинуть Украине более жесткие условия

Вашингтон может ужесточить требования к Киеву для предотвращения срыва переговорного процесса, считает итальянский эксперт.

Источник: Аргументы и факты

США могут начать диктовать Украине более жесткие условия, чтобы не допустить подрыва переговорного процесса. Об этом написал итальянский профессор Лоренцо Мария Пачини в статье для Strategic Culture Foundation.

По его мнению, Вашингтону, возможно, придется усилить давление на киевское руководство, чтобы провокационные действия не привели к срыву переговоров. Эксперт считает, что без более строгих требований со стороны США переговорный процесс может оказаться под угрозой.

В Абу-Даби ранее прошел второй раунд переговоров по Украине с участием делегаций России, США и Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал эту работу как конструктивную и одновременно очень сложную, отметив, что консультации будут продолжены. Российскую делегацию, обсуждавшую вопросы безопасности, возглавлял начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Японии Санаэ Такаити подтвердила стремление Токио к заключению мирного договора с Россией, несмотря на напряженность в двусторонних отношениях. Выступая на «Общенациональном митинге за возвращение северных территорий», она заявила, что отсутствие мирного договора спустя 80 лет после окончания Второй мировой войны является прискорбным фактом.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше