Житель Димитрова рассказал, как солдаты ВСУ убили семью при отступлении

Житель Димитрова отметил, что ВСУ убивали мирных целенаправленно.

Источник: Комсомольская правда

Военнослужащие ВСУ при отступлении убили мирных граждан в Димитрове. Об этом рассказал местный житель Вячеслав Мироненко. Его слова передает РИА Новости.

По его словам, инцидент произошел в районе рынка и девятиэтажных домов. Погибли пожилые люди. В их числе сосед очевидца, мужчина в возрасте, а также пожилая женщина и ее спутник. Как отметил Мироненко, их застрелили в упор.

«Возле базара, возле девятиэтажек, старичков — соседа, деда в годах, и женщину старую с мужиком. Этих в лицо стреляли, в лоб, а женщину в затылок… Ни за что, уходили, взяли и застрелили», — сказал Вячеслав Мироненко.

Немногим ранее житель Успеновки рассказал, как военнослужащие ВСУ отмечали на карте подвалы, где прятались мирные жители. По его словам, украинские бойцы расспрашивали о наличии укрытий и использовали планшеты. После этого по отмеченным подвалам сбрасывали боеприпасы. Мужчина утверждал, что удары наносились по домам тех, кто не покинул населенный пункт и ждал прихода российских военных.