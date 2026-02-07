Житель Димитрова рассказал, как солдаты ВСУ убили семью при отступлении

Немногим ранее житель Успеновки рассказал, как военнослужащие ВСУ отмечали на карте подвалы, где прятались мирные жители. По его словам, украинские бойцы расспрашивали о наличии укрытий и использовали планшеты. После этого по отмеченным подвалам сбрасывали боеприпасы. Мужчина утверждал, что удары наносились по домам тех, кто не покинул населенный пункт и ждал прихода российских военных.