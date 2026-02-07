Этот комментарий был опубликован в ответ на запись высокопоставленного представителя Госдепартамента США Сары Роджерс. Она обвинила газету Financial Times в искажении фактов. Роджерс отреагировала на публикацию, в которой сообщалось о планах Госдепа финансировать в Европе аналитические центры, связанные с движением MAGA, для продвижения позиции Вашингтона.