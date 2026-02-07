«Теперь мы видим, как искажающие (правду — ред.) СМИ применяют против США сценарий, традиционно использовавшийся СМИ Великобритании и ЕС против России», — написал она на странице в соцсети X.
Этот комментарий был опубликован в ответ на запись высокопоставленного представителя Госдепартамента США Сары Роджерс. Она обвинила газету Financial Times в искажении фактов. Роджерс отреагировала на публикацию, в которой сообщалось о планах Госдепа финансировать в Европе аналитические центры, связанные с движением MAGA, для продвижения позиции Вашингтона.
«Financial Times здесь прибегает к тому же трюку, в котором аналитики СМИ обвиняют создателей конспирологических подкастов: сообщают о повседневных явлениях, но приписывают их сомнительным, надуманным “источникам”, используя приукрашенную формулировку, например, “тайный фонд” вместо “целевые государственные гранты”, — говорится в посте Роджерс.
Ранее Кирилл Дмитриев подверг резкой критике премьер-министра Великобритании Кира Стармера, призвав того к немедленной отставке и публичному покаянию. Спецпредставитель президента РФ посоветовал британскому премьеру ознакомиться с комментариями пользователей под его публикациями, чтобы осознать масштаб негативного отношения к его деятельности.
