Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитриев заметил разворот европейских СМИ против США по «российскому сценарию»

Еевропейские СМИ, традиционно критиковавшие Россию, теперь применяют тот же подход к Соединённым Штатам. С таким заявлением выступил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.

«Теперь мы видим, как искажающие (правду — ред.) СМИ применяют против США сценарий, традиционно использовавшийся СМИ Великобритании и ЕС против России», — написал она на странице в соцсети X.

Этот комментарий был опубликован в ответ на запись высокопоставленного представителя Госдепартамента США Сары Роджерс. Она обвинила газету Financial Times в искажении фактов. Роджерс отреагировала на публикацию, в которой сообщалось о планах Госдепа финансировать в Европе аналитические центры, связанные с движением MAGA, для продвижения позиции Вашингтона.

«Financial Times здесь прибегает к тому же трюку, в котором аналитики СМИ обвиняют создателей конспирологических подкастов: сообщают о повседневных явлениях, но приписывают их сомнительным, надуманным “источникам”, используя приукрашенную формулировку, например, “тайный фонд” вместо “целевые государственные гранты”, — говорится в посте Роджерс.

Ранее Кирилл Дмитриев подверг резкой критике премьер-министра Великобритании Кира Стармера, призвав того к немедленной отставке и публичному покаянию. Спецпредставитель президента РФ посоветовал британскому премьеру ознакомиться с комментариями пользователей под его публикациями, чтобы осознать масштаб негативного отношения к его деятельности.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше