Направлявшийся в Данию сухогруз сел на мель в Финском заливе

«Судно Sfera (тип: сухогруз), совершавшее рейс из порта Усть-Луга (Ленинградская область) в порт Скаген (Дания) с грузом минеральных удобрений (72 000 тонн), совершило посадку на мель. На борту находится экипаж из 22 человек», — говорится в сообщении.
Сообщается, что погибших и пострадавших нет, повреждений корпуса не обнаружено. Разлива нефтепродуктов в акватории Финского залива нет.
По данным ведомства, инцидент не оказывает влияния на движение других судов. Экипаж предпринимает попытки самостоятельно сняться с мели.