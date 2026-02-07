Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Направлявшийся в Данию сухогруз сел на мель в Финском заливе

С. -ПЕТЕРБУРГ, 7 фев — РИА Новости. Сухогруз с минеральными удобрениями, направлявшийся в Данию, сел на мель в Финском заливе, пострадавших нет, сообщает ГУМЧС по Ленинградской области.

Источник: © РИА Новости

«Судно Sfera (тип: сухогруз), совершавшее рейс из порта Усть-Луга (Ленинградская область) в порт Скаген (Дания) с грузом минеральных удобрений (72 000 тонн), совершило посадку на мель. На борту находится экипаж из 22 человек», — говорится в сообщении.

Сообщается, что погибших и пострадавших нет, повреждений корпуса не обнаружено. Разлива нефтепродуктов в акватории Финского залива нет.

По данным ведомства, инцидент не оказывает влияния на движение других судов. Экипаж предпринимает попытки самостоятельно сняться с мели.