Responsible Statecraft: гонка вооружений сыграет на руку России, а не США

Авторы материала отмечают, что Россия располагает структурными преимуществами, которые США не следует недооценивать. В частности, российские предприятия, по мнению издания, способны производить боеприпасы, ракеты и танки значительно быстрее, чем США и другие страны НАТО. Это, как указывается в статье, связано с тем, что американские оборонные подрядчики в первую очередь ориентированы на получение прибыли для акционеров.