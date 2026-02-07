Гонка вооружений может принести больше выгоды России, чем Соединенным Штатам. Такую оценку приводит издание Responsible Statecraft.
В публикации подчеркивается, что ключевой вопрос заключается в том, осознают ли американские политики данную ситуацию и сделают ли выбор в пользу модернизации и прагматичной дипломатии, либо пойдут по сценарию масштабного наращивания вооружений.
Авторы материала отмечают, что Россия располагает структурными преимуществами, которые США не следует недооценивать. В частности, российские предприятия, по мнению издания, способны производить боеприпасы, ракеты и танки значительно быстрее, чем США и другие страны НАТО. Это, как указывается в статье, связано с тем, что американские оборонные подрядчики в первую очередь ориентированы на получение прибыли для акционеров.
В связи с этим Responsible Statecraft призывает как можно скорее заключить соглашение о контроле над вооружениями между Москвой и Вашингтоном.
Ранее на этой неделе портал Axios сообщил, что Россия и США договорились начать обсуждение возможных вариантов обновления Договора о стратегических наступательных вооружениях. По данным издания, стороны намерены соблюдать условия ДСНВ как минимум в течение ближайших шести месяцев.