Тимошенко задекларировала активы на $1 млн, три машины и два гаража

Согласно документу, у супругов Тимошенко на счетах находится 1,156 миллиона долларов (459,5 тысяч — у Юлии, 696,7 тысяч — у Александра). В собственности мужа заявлены три автомобиля общей стоимостью 95,7 тысяч долларов, а также гараж в Днепропетровске площадью 18 кв. м. При этом в пользовании семьи находятся ещё два автомобиля Toyota Camry, оформленные на дочь и зятя. Официальный доход пары за год составил 48,6 тысяч долларов.
В то же время, как отмечает агентство, в решении Высшего антикоррупционного суда об аресте имущества в деле о коррупции у Александра Тимошенко указано два гаража — 18 и 44,2 кв. м, что вызывает вопросы о полноте декларации.
Юлию Тимошенко обвиняют в подкупе депутатов Рады с целью повлиять на итоги парламентских выборов. Политик не признаёт вину, заявляя, что уголовное преследование — это интриги её оппонентов накануне президентской кампании. Владимир Зеленский, в свою очередь, опровергает такую трактовку. На днях правоохранительные органы обнародовали данные декларации Тимошенко, согласно которым в 2024 году на её счетах и счетах её супруга находилось свыше пяти миллионов долларов. При этом суд уже наложил арест на её имущество, однако личные финансовые счёты затронуты не были.
