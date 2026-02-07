Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тимошенко задекларировала активы на $1 млн, три машины и два гаража

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко задекларировала с мужем активы на сумму более 1,1 миллиона долларов. Об этом свидетельствуют данные из её годовой декларации за 2024 год.

Источник: Life.ru

Согласно документу, у супругов Тимошенко на счетах находится 1,156 миллиона долларов (459,5 тысяч — у Юлии, 696,7 тысяч — у Александра). В собственности мужа заявлены три автомобиля общей стоимостью 95,7 тысяч долларов, а также гараж в Днепропетровске площадью 18 кв. м. При этом в пользовании семьи находятся ещё два автомобиля Toyota Camry, оформленные на дочь и зятя. Официальный доход пары за год составил 48,6 тысяч долларов.

В то же время, как отмечает агентство, в решении Высшего антикоррупционного суда об аресте имущества в деле о коррупции у Александра Тимошенко указано два гаража — 18 и 44,2 кв. м, что вызывает вопросы о полноте декларации.

Юлию Тимошенко обвиняют в подкупе депутатов Рады с целью повлиять на итоги парламентских выборов. Политик не признаёт вину, заявляя, что уголовное преследование — это интриги её оппонентов накануне президентской кампании. Владимир Зеленский, в свою очередь, опровергает такую трактовку. На днях правоохранительные органы обнародовали данные декларации Тимошенко, согласно которым в 2024 году на её счетах и счетах её супруга находилось свыше пяти миллионов долларов. При этом суд уже наложил арест на её имущество, однако личные финансовые счёты затронуты не были.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.