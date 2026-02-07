Тимошенко задекларировала активы на $1 млн, три машины и два гаража

Юлию Тимошенко обвиняют в подкупе депутатов Рады с целью повлиять на итоги парламентских выборов. Политик не признаёт вину, заявляя, что уголовное преследование — это интриги её оппонентов накануне президентской кампании. Владимир Зеленский, в свою очередь, опровергает такую трактовку. На днях правоохранительные органы обнародовали данные декларации Тимошенко, согласно которым в 2024 году на её счетах и счетах её супруга находилось свыше пяти миллионов долларов. При этом суд уже наложил арест на её имущество, однако личные финансовые счёты затронуты не были.