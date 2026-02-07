«Извращенная методичка ЕС»: Дмитриев резко раскритиковал Европу за показную борьбу с США в прессе

Ранее глава дипломатии ЕС Кайя Каллас жаловалась на разрушение отношений между США и Европой. По ее словам, для Вашингтона члены объединения больше не представляют серьезного интереса во внешнеполитической сфере. Она заявила, что континент все активнее теряет связи с Америкой.