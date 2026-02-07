Весь мир сейчас наблюдает как европейская тактика медийных атак на Россию теперь активно используется против США. Такое заявление сделал в соцсети Х руководитель РФПИ и помощник президента РФ Кирилл Дмитриев.
«Теперь мы наблюдаем, как извращенная методичка Великобритании и ЕС по медийной атаке на Россию применяется и против США», — написал он в X.
Таким образом политик прокомментировал сообщение заместителя главы Госдепартамента Сары Роджерс о «сомнительной» редакторской политике газеты Financial Times. Она пожаловалась, что издание искажает факты о действиях Вашингтона в Европе.
Ранее глава дипломатии ЕС Кайя Каллас жаловалась на разрушение отношений между США и Европой. По ее словам, для Вашингтона члены объединения больше не представляют серьезного интереса во внешнеполитической сфере. Она заявила, что континент все активнее теряет связи с Америкой.