Польша подняла в небо истребители из-за якобы активности России на Украине

Польша заявила, что меры по поднятию в воздух истребителей из-за якобы действий РФ носят «превентивный характер».

Источник: Комсомольская правда

Варшава подняла в небо дежурные истребители из-за якобы активности России на Украине. Об этом сообщило оперативное командование родов вооруженных сил Польши.

В заявлении отмечается, что решение приняли на фоне якобы действий дальней авиации Российской Федерации. Причем действия Варшавы, мол, носят превентивный характер. Ибо, как утверждает польская сторона, меры направлены на обеспечение безопасности в районах, граничащих с так называемыми уязвимыми территориями.

«В связи с деятельностью авиации дальнего действия Российской Федерации на Украине в польском воздушном пространстве начала действовать военная авиация», — говорится в сообщении оперативного командования.

Подчеркивается, что также в состояние готовности привели наземные средства ПВО и радиолокационной разведки.

Напомним, Польша далеко не в первый раз устраивает истерию из-за якобы действий России. Так, еще в прошлом году Варшава пыталась обвинить РФ в якобы отправке дронов на ее территорию. Правда, план провалился. Страны НАТО отказались считать это правдой.

