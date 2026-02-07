По Украине ударили стратегические бомбардировщики с ракетами Х-22 и Х-32

В небе над территорией Украины замечено от 160 до 200 беспилотных летательных аппаратов. Крупные группы дронов движутся в сторону Каменского района Днепропетровской области, а также направляются в район Кривого Рога, Николаевской и Винницкой областей.
«Зафиксирован взлёт стратегических ракетоносцев Ту-95МС с аэродрома “Оленья” в 00:45. Курс — юго-восточный в направлении Каспия», — говорится в сообщении.
Кроме того, источники сообщают о взлёте группы ракетоносцев Ту-22М3, оснащённых управляемыми ракетами Х-22 и Х-32.
Ранее сообщалось о нанесении удара по военному аэродрому в посёлке Канатово Николаевской области. На объекте произошёл мощный взрыв, сопровождавшийся сильной детонацией. Местные жители неоднократно отмечали с этой базы взлёты вертолётов в полной боевой экипировке. Точные последствия удара, включая возможные повреждения авиатехники, инфраструктуры или складов, в данный момент устанавливаются.
