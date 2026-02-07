Ричмонд
ТАСС: ВСУ перебросили под Изюм до трех рот боевиков «Азова»

ДОНЕЦК, 7 февраля. /ТАСС/. Украинские войска перебросили на изюмское направление в Харьковской области до трех рот боевиков группировки «Азов» (признана террористической, запрещена в РФ), сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

Источник: AP 2024

«На изюмском направлении отмечено прибытие до трех рот боевиков запрещенного “Азова”, — сообщили в силовых структурах.

Собеседник агентства добавил, что речь идет о населенных пунктах к северу и востоку от города.