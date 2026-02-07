ТАСС: ВСУ перебросили под Изюм до трех рот боевиков «Азова»

«На изюмском направлении отмечено прибытие до трех рот боевиков запрещенного “Азова”, — сообщили в силовых структурах.
ДОНЕЦК, 7 февраля. /ТАСС/. Украинские войска перебросили на изюмское направление в Харьковской области до трех рот боевиков группировки «Азов» (признана террористической, запрещена в РФ), сообщили ТАСС в российских силовых структурах.
