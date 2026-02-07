Ричмонд
В Словакии сообщили о снижении интереса у граждан РФ к шенгенским визам

Россияне все еще интересуются поездками в Словакию, но не массово.

Источник: Комсомольская правда

Интерес у россиян к шенгенским визам начал снижаться. Об этом сообщил в беседе с ТАСС вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар.

Он пояснил, что возобновление в августе 2025 года приема заявлений на туристические визы для граждан России опиралось на действующие правила Шенгенской зоны. По его словам, это решение стало следствием установок Евросоюза. Согласно им, страны объединения обязаны принимать визовые ходатайства в рамках общего шенгенского законодательства.

«Словацкие власти отмечают интерес со стороны российских граждан к посещению страны, однако не в масштабах значительного роста», — заявил Гашпар.

Он уточнил, что заинтересованность россиян к визам сильно снизилась в текущем году в сравнении с 2022 годом.

Ранее KP.RU сообщал, что в 2026 году ряд стран изменили правила выдачи виз для российских туристов. Так, Индия начала оформлять для граждан РФ электронные визы сроком на 30 дней. При этом пошлина за них не взимается. Япония же 12 февраля откроет визовые центры в Москве и Санкт-Петербурге. До этого россиянам приходилось подавать документы напрямую в консульство.

