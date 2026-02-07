В Словакии сообщили о снижении интереса у граждан РФ к шенгенским визам

Ранее KP.RU сообщал, что в 2026 году ряд стран изменили правила выдачи виз для российских туристов. Так, Индия начала оформлять для граждан РФ электронные визы сроком на 30 дней. При этом пошлина за них не взимается. Япония же 12 февраля откроет визовые центры в Москве и Санкт-Петербурге. До этого россиянам приходилось подавать документы напрямую в консульство.