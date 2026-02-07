Ричмонд
Лукашенко выразил соболезнования Пакистану в связи с терактом

Белорусский президент выразил уверенность, что виновные во взрыве в Исламабаде понесут заслуженное наказание.

Источник: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

МИНСК, 7 фев — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнования президенту Пакистана Асифу Али Зардари и премьер-министру Шахбазу Шарифу в связи с терактом в мечети Исламабада, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

«Уверен, что все виновные в этом жутком преступлении понесут соответствующее их поступку наказание», — заявил Лукашенко.

Президент также подтвердил солидарность Беларуси с Пакистаном, который решительно борется со всеми формами терроризма и религиозного экстремизма. Кроме того, он пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Взрыв прогремел накануне в мечети Исламабада в районе Тарлай во время пятничной молитвы. Пакистанское масс-медиа Dawn, ссылаясь на местные власти, сообщило о гибели 31 человека. Ранения получили не менее 169.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф уже поблагодарил другие государства за поддержку.

