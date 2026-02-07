Ричмонд
Гренада остается надежным партнером России, сообщил МИД

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Гренада, отмечающая в субботу годовщину установления независимости, остается надежным партнером России в Карибском бассейне, сообщили в МИД РФ.

В сообщении в Telegram-канале министерства отмечается, что Гренада, несмотря на давление извне, придерживается суверенного курса во внешней политике, выступает за сохранение своего региона в качестве «зоны мира».

«Страна также углубляет взаимовыгодное сотрудничество с государствами региона и многочисленными партнёрами из Азии и Африки по линии “Юг-Юг”… В Карибском бассейне Гренада остаётся надёжным партнёром для Российской Федерации», — подчеркнули в министерстве.

На субботу выпала 52-я годовщина независимости Гренады, которая до 7 февраля 1974 года была британской колонией.