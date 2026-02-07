Гренада остается надежным партнером России, сообщил МИД

«Страна также углубляет взаимовыгодное сотрудничество с государствами региона и многочисленными партнёрами из Азии и Африки по линии “Юг-Юг”… В Карибском бассейне Гренада остаётся надёжным партнёром для Российской Федерации», — подчеркнули в министерстве.