Канада открыла консульство в Гренландии в знак поддержки острова

Канада открыла консульство в Гренландии в знак поддержки острова после угроз США взять территорию под свой контроль. Об этом сообщает Financial Times.

Источник: Reuters

Во время торжественного открытия консульства перед гостями выступила министр иностранных дел Канады Анита Ананд. Она заявила, что государство будет «стоять плечом к плечу с народами Гренландии и Дании». Министр иностранных дел Гренландии Вивиан Мотцфельдт добавила, что открытие консульства укрепит отношения между островом и Канадой.

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что страна приняла новый «принципиальный и прагматичный подход». Он отметил, что Канада полностью поддерживает суверенитет Гренландии и сторону Дании.

Канада не впервые выступает в поддержку Гренландии. Так, еще в январе высокопоставленные чиновники в правительстве государства заявили, что Канада разработала планы по отправке военного контингента в Гренландию для учений. По мнению чиновников, отправка военных неизбежна. Также свои войска на остров решили отправить европейские страны: Германия, Швеция, Франция и Норвегия.

Об аннексии Гренландии президент США Дональд Трамп начал говорить с момента возвращения в Белый дом в январе 2025 года. С тех пор он неоднократно заявлял, что контролировать остров должны США. Он утверждал, что Гренландию окружили российские и китайские военные корабли и безопасность острову может обеспечить только США. Также американский лидер не исключал, что контроль над островом могут установить силой.

Гренландия — автономная территория в составе королевства Дания. До 1953 года Гренландия была датской колонией, затем стала составной частью королевства. В 1979 году получила режим домашнего правления, а в 2009 году — расширенную автономию, которая закрепила право на широкое самоуправление.

Внешняя политика, оборона и вопросы гражданства остаются в компетенции Копенгагена, но Гренландия управляет большей частью внутренних дел, включая природные ресурсы, образование, здравоохранение и т. п.

Гренландия юридически входит в состав Датского королевства, но считается «автономной территорией» с правом на самоопределение; вопрос возможной независимости формально может решаться только по совместному согласию Дании и самих жителей острова.

