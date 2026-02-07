Канада открыла консульство в Гренландии в знак поддержки острова

Об аннексии Гренландии президент США Дональд Трамп начал говорить с момента возвращения в Белый дом в январе 2025 года. С тех пор он неоднократно заявлял, что контролировать остров должны США. Он утверждал, что Гренландию окружили российские и китайские военные корабли и безопасность острову может обеспечить только США. Также американский лидер не исключал, что контроль над островом могут установить силой.