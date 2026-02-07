Журналист обратился к Нурлану Сабурову с вопросами: «Как вообще? Какие теперь планы дальше? Что делать будете? Концерты отменяются сейчас, очень много денег теряете». «Пока без комментариев. Хорошо?» — ответил на все вопросы юморист.
Нурлан Сабуров отказался от комментариев по ситуации с запретом на въезд в Россию
Казахстанский комик Нурлан Сабуров, которому запретили въезд в Россию на 50 лет, отказался отвечать на вопросы корреспондента РЕН ТВ перед вылетом в Алматы из московского аэропорта Внуково.