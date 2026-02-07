Ричмонд
В Тверской области ликвидировали открытое горение после атаки БПЛА

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Открытое горение на предприятии Конаковского округа Тверской области, где ночью из-за атаки БПЛА произошло возгорание, ликвидировано, сообщило правительство региона со ссылкой на врио губернатора Виталия Королева.

Источник: © РИА Новости

Ранее правительство региона сообщало, что пожар начался на одном из предприятий Конаковского округа Тверской области в результате атаки БПЛА, пострадавших нет.

«Оперативными службами доложено о ликвидации силами МЧС открытого горения на предприятии Конаковского округа, где минувшей ночью в результате отражения атаки БПЛА произошло возгорание» — приводятся слова Королева в сообщении в канале регионального правительства на платформе Max.

Отмечается, что пострадавших нет. Производство предприятия не пострадало.

