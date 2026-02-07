В Тверской области ликвидировали открытое горение после атаки БПЛА

Ранее правительство региона сообщало, что пожар начался на одном из предприятий Конаковского округа Тверской области в результате атаки БПЛА, пострадавших нет.
«Оперативными службами доложено о ликвидации силами МЧС открытого горения на предприятии Конаковского округа, где минувшей ночью в результате отражения атаки БПЛА произошло возгорание» — приводятся слова Королева в сообщении в канале регионального правительства на платформе Max.
Отмечается, что пострадавших нет. Производство предприятия не пострадало.