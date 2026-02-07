Суд арестовал мужчину, ворвавшегося с ножом в детский сад в Оренбуржье

По данным СК РФ, днем в четверг мужчина, вооружившись ножом, проник на территорию дошкольного образовательного учреждения в Бугуруслане, а затем в здание детского сада, где причинил телесные повреждения одной из воспитательниц, дети не пострадали. Возбуждены уголовные дела по статьям «покушение на убийство» и «халатность». Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев принял решение наградить воспитателя Лию Галееву и музыкального работника Людмилу Платонову премиями по 500 тысяч рублей.