Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Адвокат не исключил возбуждение уголовных дел против Сабурова

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Адвокат Андрей Алешкин, комментируя РИА Новости 50- летний запрет на въезд в РФ Нурлану Сабурову, не исключил возбуждение против комика уголовных дел в России.

Источник: ТАСС

«По распространенной информации в средствах массовой информации, Сабуров распространял порочащие сведения об СВО. Он эти сведения не опровергает, не защищается. Не исключено в дальнейшем возбуждение уголовного дела о фейках об армии России, не исключено и признание его иностранным агентом», — сказал Алешкин.

Ранее в правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что комик пытался легализовать заработанные в России деньги через посредников.

«Дальше к Сабурову могут появиться вопросы по налогам, по легализации доходов, отправлял ли он доходы за рубеж, отсюда также может появиться уголовное дело, если будет установлено нарушение законодательства», — добавил адвокат.

В пятницу в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что Сабурову 30 января ввели запрет на въезд в Россию на 50 лет, решение принято в интересах нацбезопасности страны, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей.