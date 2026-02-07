Над Курской областью сбили около 50 БПЛА ВСУ за сутки

«Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09:00 6 февраля до 07:00 7 февраля сбито 47 вражеских беспилотников различных типов. 66 раз враг применил артиллерию по отселённым районам. 10 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью сброса взрывных устройств», — сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в результате атак в курском Рыльском районе уничтожен автомобиль.
«В посёлке Хомутовка Хомутовского района повреждено окно частного дома и 2 автомобиля. В селе Малое Солдатское Беловского района повреждён автомобиль», — добавил губернатор региона.