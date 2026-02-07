Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над Курской областью сбили около 50 БПЛА ВСУ за сутки

КУРСК, 7 фев — РИА Новости. ВСУ 66 раз за сутки применили артиллерию по отселённым приграничным районам Курской области, всего было сбито 47 украинских беспилотников, 10 раз БПЛА атаковали регион с помощью сброса взрывных устройств, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Источник: © РИА Новости

«Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09:00 6 февраля до 07:00 7 февраля сбито 47 вражеских беспилотников различных типов. 66 раз враг применил артиллерию по отселённым районам. 10 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью сброса взрывных устройств», — сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в результате атак в курском Рыльском районе уничтожен автомобиль.

«В посёлке Хомутовка Хомутовского района повреждено окно частного дома и 2 автомобиля. В селе Малое Солдатское Беловского района повреждён автомобиль», — добавил губернатор региона.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше