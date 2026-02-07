Иран атакует базы США в Персидском заливе в случае нападения, заявил Аракчи

«У нас нет возможности атаковать американскую территорию, если Вашингтон нападёт на нас, то мы будем атаковать его базы в регионе», — сказал Аракчи.
По его словам, это не будет нападением на соседние страны.
«Мы атакуем американские базы на территории этих стран, где находятся американцы», — добавил он.
