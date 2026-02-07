Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран атакует базы США в Персидском заливе в случае нападения, заявил Аракчи

ДОХА, 7 фев — РИА Новости. Иран ответит нападением на американские базы в регионе Персидского залива в случае атаки со стороны США, заявил телеканалу Al Jazeera глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

Источник: Reuters

«У нас нет возможности атаковать американскую территорию, если Вашингтон нападёт на нас, то мы будем атаковать его базы в регионе», — сказал Аракчи.

По его словам, это не будет нападением на соседние страны.

«Мы атакуем американские базы на территории этих стран, где находятся американцы», — добавил он.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше