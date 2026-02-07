Главком ВСУ Сырский сообщил о возросшей угрозе со стороны России

«Опасность для украинских солдат на передовой возросла с начала конфликта», — цитирует его газета Die Zeit.
По словам главкома, прогресс в создании дронов создал «зону смерти», где солдаты на линии фронта протяженностью 1,2 тыс. км и глубиной до 20 км находятся под особой угрозой.
Украинский военнопленный Александр Шакура 10 января рассказал, что его обманным путем отправили на передовую, скрывая от него реальные условия службы. Он уточнил, что он неоднократно спрашивал сроки службы и интересовался, когда его отправят домой. На многочисленные вопросы пленного командование ответило, что «его уже отсюда никто никогда не поменяет».