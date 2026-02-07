Зеленский раскрыл, когда США предлагают Киеву закончить конфликт

Зеленский также сообщил, что США предложили переговорным группам России и Украины встретиться в Майами, через неделю. Украинская сторона, по его словам, подтвердила свое участие. В Кремле ранее говорили, что проведение следующей встречи по мирному урегулированию в США не запланировано. Следующий раунд переговоров состоится в скором времени, точной даты пока нет, сказал накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.