Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский раскрыл, когда США предлагают Киеву закончить конфликт

США предлагают Киеву закончить конфликт с Россией до начала этого лета. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает ТСН.

Все новости РБК
Источник: Reuters

Зеленский не исключил, что американская сторона будет оказывать давление на стороны конфликта чтобы успеть решить вопрос к этому сроку. Это президент объяснил тем, что у Вашингтона иные приоритеты, а именно — выборы в конгресс, и власти намерены посвятить себя внутренней политике.

По словам президента Украины, представители США в на переговорах в Абу-Даби предложили ввести «энергетическое перемирие». Украина согласилась, заявил Зеленский, передает «Укринформ».

Комментируя результаты переговоров между делегациями Украины, России и США, он добавил, что обмены пленными должны продолжиться.

Зеленский также сообщил, что США предложили переговорным группам России и Украины встретиться в Майами, через неделю. Украинская сторона, по его словам, подтвердила свое участие. В Кремле ранее говорили, что проведение следующей встречи по мирному урегулированию в США не запланировано. Следующий раунд переговоров состоится в скором времени, точной даты пока нет, сказал накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Материал дополняется.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше