Пункт о тенге внесли в проект новой Конституции

«На прошлом заседании коллеги предложили ряд очень важных поправок. В этой связи нормы проекта Конституции повторно рассматриваются и уточняются. Например, предложено было закрепить тенге как национальную валюту в Конституции. В этой связи статья 2 дополняется пунктом 6. В ней указано, что национальной валютой Республики Казахстан является тенге. Пункт 6 этой же статьи изменен в пункт 7, содержание этого пункта сохранено, то есть независимость Казахстана, суверенитет и унитарность, территориальная целостность и форма правления не изменятся», — отметил Бакыт Нурмуханов.