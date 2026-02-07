Во время гололеда жители Молдовы ломали руки-ноги, а премьер решил армию к борьбе со стихией подключить только сейчас: А где она была раньше — тараканов травили или радары ремонтировали?

Теперь мы в двух словах подытожим работу городских и центральных властей по противодействию гололёду: Задолбали!
Только это слово приходит на ум, когда мы видим, как работают городские службы. Но хочется обматерить вдвойне правительство, когда понимаешь, как они пытаются использовать тему гололёда в борьбе за власть в Кишинёве. Значит, пока кишинёвские власти не справлялись, а травмпункты были полны искалеченных горожан, Мунтяну выжидал, чтобы довести людей до крайней степени недовольства, а добившись этого, теперь задействует армию и полицию, решив показать, кто в Кишинёве хозяин.
Почему, если ты такой помощник, не сделал этого сразу? Почему не создал оперативный штаб и не подключился по полной программе? Пострадало бы намного меньше людей. Возможно, часть из них никогда не сможет ходить. Особенно пожилые люди, которые получили сильнейшие травмы и уже не смогут полностью восстановиться.
А вы делаете на этом политику. Где всё это время были армия и полиция? Тараканов травили, бабушек с петрушкой по перекрёсткам гоняли или радары ремонтировали? А может, дачи генералам строили? Нельзя так использовать кризисные ситуации для политической борьбы.
Люди всё видят! И вам это аукнется!
Кстати, на прошлой неделе пглава правительства Александр Мунтяну говорил, что работа премьер-министра заключается в том, чтобы организовывать процессы, а не копать лопатой. Что изменилось сегодня? Или специалисты по пиару перелистали следующую страницу в учебнике пропаганды и поняли, что нужно немного погулять и показать физическую и непосредственную вовлеченность? Господин премьер-министр, почему вы не последовательны?
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Очковтиратели на марше: Правящая в Молдове ПАС требует от оппозиции прекратить критику власти и «не делать акцент на высоких тарифах за коммунальные услуги».
Зато, уверена депутат Вероника Бричаг, теперь Молдова не зависит от России и ее дешевых энергоносителей (далее…).
Власть безответственных: Именно это — главное качество, которое необходимо для успеха в молдавской политике.
Для описания той системы власти, которая сложилась в современной Молдове, специальный научный термин еще не придуман, считает политический эксперт и журналист Дмитрий Чубашенко (далее…).
«Великая молдавская революция» не сожрала своих детей: Они мутировали, превратились в худшую копию тех, против кого боролись, когда рвались к власти — «захватчиков государства».
Действуют нынешние власти предельно жестко, подчиняясь единственной цели — полный захват страны (далее…).