Во время гололеда жители Молдовы ломали руки-ноги, а премьер решил армию к борьбе со стихией подключить только сейчас: А где она была раньше — тараканов травили или радары ремонтировали?

Только это слово приходит на ум, когда мы видим, как работают городские службы. Но хочется обматерить вдвойне правительство, когда понимаешь, как они пытаются использовать тему гололёда в борьбе за власть в Кишинёве. Значит, пока кишинёвские власти не справлялись, а травмпункты были полны искалеченных горожан, Мунтяну выжидал, чтобы довести людей до крайней степени недовольства, а добившись этого, теперь задействует армию и полицию, решив показать, кто в Кишинёве хозяин.