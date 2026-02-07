Норму о гражданстве уточнили в проекте новой Конституции

«Статья 12 проекта касается гражданства Казахстана. В пункт 3 этой статьи предлагается внести поправку, согласно которой у гражданина Республики Казахстан не допускается двойное или множественное гражданство. Наличие гражданства другой страны является основанием для прекращения гражданства РК», — сообщил заместитель председателя Конституционного суда Бакыт Нурмуханов.