Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский утверждает, что США предложили принять встречу России и Украины

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский, несмотря на опровержение подобной информации со стороны РФ, вновь утверждает, что США предложили принять возможную встречу России и Украины, сообщил украинский телеканал «Общественное».

Источник: AP 2024

Как сообщают украинские журналисты, соответствующее заявление Зеленский сделал в субботу в ходе общения с прессой.

«Америка предложила впервые двум переговорным группам — Украине и России — встретиться в США, вероятно, в Майами через неделю», — говорится в материале на сайте «Общественного».

Как заявил Зеленский украинским журналистам, Киев якобы подтвердил свою готовность принять участие во встрече.

В пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что проведение нового раунда переговоров по украинскому урегулированию в США не планируется, речи об этом не шло.

В Абу-Даби в среду и четверг состоялся второй раунд переговоров по Украине с участием делегаций России, США и Украины. Пресс-секретарь президента РФ оценил проведенную в рамках переговоров в Абу-Даби работу как конструктивную и одновременно очень сложную, и пообещал, что она будет продолжена.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше