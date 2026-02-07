Зеленский утверждает, что США предложили принять встречу России и Украины

Как сообщают украинские журналисты, соответствующее заявление Зеленский сделал в субботу в ходе общения с прессой.
«Америка предложила впервые двум переговорным группам — Украине и России — встретиться в США, вероятно, в Майами через неделю», — говорится в материале на сайте «Общественного».
Как заявил Зеленский украинским журналистам, Киев якобы подтвердил свою готовность принять участие во встрече.
В пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что проведение нового раунда переговоров по украинскому урегулированию в США не планируется, речи об этом не шло.
В Абу-Даби в среду и четверг состоялся второй раунд переговоров по Украине с участием делегаций России, США и Украины. Пресс-секретарь президента РФ оценил проведенную в рамках переговоров в Абу-Даби работу как конструктивную и одновременно очень сложную, и пообещал, что она будет продолжена.