Россия будет бороться с попытками фальсификации истории, заявила Захарова

Захарова: РФ будет бороться с попытками исказить правду о Второй мировой войне.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. РФ будет бороться с попытками фальсификации истории и искажениями правды о Второй мировой войне, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«С попытками фальсификации истории и искажениями правды о Второй мировой войне и ее итогов боремся путем распространения объективной информации и консолидации сторонников», — сказала она.

Говоря о ситуации в Европе, она напомнила о Европарламенте, «принявшем целый ряд ревизионистских резолюций о “равной ответственности двух тоталитарных режимов” за развязывание Второй мировой войны».

«Замечу, уравнивание СССР и Третьего рейха противоречит вердикту Нюрнбергского трибунала, Уставу ООН, подрывает таким образом основы послевоенного мироустройства», — отметила Захарова.

«Они ни перед чем не останавливаются. Действующая при Совете Европы “Обсерватория по преподаванию истории” взялась активно украинизировать то, что осталось в образовательных методичках от роли России в истории континента и мира в целом», — рассказала она.

«Унифицированное промывание мозгов начинается теперь со школьной парты», — заключила Захарова.

