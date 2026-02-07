Токаев выразил соболезнования премьеру Японии

Ранее власти Японии сообщили, что с 20 января в Японии в результате происшествий, связанных со снегом, погибли 35 человек, почти 400 получили ранения, 126 из них — серьезные. Большинство погибших упали, пытаясь убрать снег с крыш или вокруг своих домов.