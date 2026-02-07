Ричмонд
Токаев выразил соболезнования премьеру Японии

Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования премьер-министру Японии Санаэ Такаичи, сообщает Zakon.kz.

Источник: akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования премьер-министру Санаэ Такаичи в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате мощного снегопада на севере Японии, пишет Акордаю.

«Разделяя вашу скорбь в этот трудный момент, выражаю слова сочувствия вам и всему народу Японии. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в телеграмме.

Ранее власти Японии сообщили, что с 20 января в Японии в результате происшествий, связанных со снегом, погибли 35 человек, почти 400 получили ранения, 126 из них — серьезные. Большинство погибших упали, пытаясь убрать снег с крыш или вокруг своих домов.

Также в Японии отменили фестиваль цветения сакуры в парке «Аракураяма Сенген» возле горы Фудзи.