«В Конституции прямо указано, что брак является союзом мужчины и женщины, основанным на добровольном выборе и равенстве прав. Эта норма подчеркивает значимость института семьи в обществе. Считаю такой принцип оправданным. Она будет способствовать укреплению стабильности семьи, защите традиционных ценностей на правовом уровне, а также усилению прав и законных интересов женщин», — отметила министр, выступая на очередном заседании комиссии по Конституционной реформе.
«Усиливает права женщин»: министр о новой норме в Конституции, касающейся брака
Министр культуры и информации Аида Балаева сообщила, что новая редакция Конституции Казахстана прямо закрепляет равноправие в браке и усиливает защиту прав женщин, передает NUR.KZ.