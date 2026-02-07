«Усиливает права женщин»: министр о новой норме в Конституции, касающейся брака

«В Конституции прямо указано, что брак является союзом мужчины и женщины, основанным на добровольном выборе и равенстве прав. Эта норма подчеркивает значимость института семьи в обществе. Считаю такой принцип оправданным. Она будет способствовать укреплению стабильности семьи, защите традиционных ценностей на правовом уровне, а также усилению прав и законных интересов женщин», — отметила министр, выступая на очередном заседании комиссии по Конституционной реформе.