Reuters: Россия отказалась передавать ЗАЭС под контроль США

Запорожская АЭС стала «камнем преткновения» на переговорах России, США и Украины в Абу-Даби, утверждает Reuters. По информации агентства, российская делегация выступила против варианта передачи станции под контроль США и настаивала на том, чтобы объект находился под контролем Москвы. Кроме того, стороны не достигли прогресса по вопросу Донбасса. Однако украинские официальные лица выразили готовность рассмотреть «нестандартные решения».