На подконтрольных Киеву АЭС остановили генерацию электроэнергии

«Все АЭС на подконтрольной (Украине — ред.) территории были вынужденно разгружены», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.
В компании заявили о выходе из строя ключевых высоковольтных подстанций, обеспечивавших передачу электроэнергии от АЭС, генерация была остановлена.
Сообщается о существенном увеличении дефицита мощности в энергосистеме Украины и вызванном этим увеличении продолжительности почасовых отключений электроэнергии во всех регионах страны.
Ранее в субботу утром «Укрэнерго» сообщила о введении аварийных отключений электроэнергии в большинстве регионов страны.