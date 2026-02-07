Ричмонд
На подконтрольных Киеву АЭС остановили генерацию электроэнергии

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Все АЭС на подконтрольной Украине территории были вынуждены остановить генерацию электроэнергии, сообщили в национальной энергетической компании «Укрэнерго».

Источник: © РИА Новости

«Все АЭС на подконтрольной (Украине — ред.) территории были вынужденно разгружены», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.

В компании заявили о выходе из строя ключевых высоковольтных подстанций, обеспечивавших передачу электроэнергии от АЭС, генерация была остановлена.

Сообщается о существенном увеличении дефицита мощности в энергосистеме Украины и вызванном этим увеличении продолжительности почасовых отключений электроэнергии во всех регионах страны.

Ранее в субботу утром «Укрэнерго» сообщила о введении аварийных отключений электроэнергии в большинстве регионов страны.