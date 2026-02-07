Bloomberg рассказал, зачем Россия обратилась к Индии за рабочими

«Мы наблюдаем настоящий тектонический сдвиг на российском рынке труда», — приводит Bloomberg слова операционного директора кадрового агентства «Интруд» Елены Веляевой. По словам Веляевой, агентство уже ищет кандидатов не только в Индии, но и на Шри-Ланке и в Мьянме, планируя дальнейшее расширение географии. «Интруд» было создано всего два года назад для привлечения иностранных работников в Россию.

Даже до заключения этого соглашения приток иностранной рабочей силы в Россию заметно ускорился. По данным МВД, на которые ссылается Bloomberg, число разрешений на работу, выданных гражданам Индии, в прошлом году превысило 56 тыс., тогда как в 2021 году этот показатель составлял около 5 тыс. В целом в 2025 году иностранцам было выдано более 240 тыс. разрешений на работу — максимальное значение как минимум с 2017 года. Рост зафиксирован не только по гражданам стран бывшего СССР, включая Туркменистан, но и за счет мигрантов из более отдаленных государств — Индии, Бангладеш, Шри-Ланки и Китая.