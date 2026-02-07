Почему из проекта Конституции убрали слово «бесплатный». Объяснение министра

В социальных сетях активно обсуждают исчезновение слова «бесплатный» из соответствующих статей, и многие восприняли это как тревожный сигнал: неужели государство отказывается от своих социальных обязательств?
Министр культуры и информации Аида Балаева на очередном заседании Комиссии по Конституционной реформе подробно разъяснила, почему такие выводы неверны и что на самом деле стоит за изменениями формулировок, передает DKNews.kz.
Социальное государство остается неизменным.
По словам министра, в публичном пространстве распространяется ошибочное мнение о том, что государство якобы сокращает свои обязательства в сфере образования и здравоохранения.
На самом деле базовый принцип сохранен.
Казахстан, как подчеркнула Аида Балаева, по-прежнему закреплен в проекте новой Конституции как социальное государство. Это прямо указано в преамбуле и в первой статье.
Никто не будет лишен права на медицинскую помощь или получение образования.
Что на самом деле означает «бесплатно».
Ключевой момент, который, по словам министра, часто упускают из виду, — юридический смысл самого термина.
«Важно ясно понимать следующее: понятие “бесплатно” в правовом смысле уточняется формулировкой “граждане имеют право на получение медицинской помощи без взимания платы в порядке, установленном законом”. То есть государство гарантирует получение помощи на безвозмездной основе.
Фактически эти услуги никогда не были «бесплатными» сами по себе — они всегда финансировались за счет государственного бюджета. В связи с этим любые утверждения об обратном не имеют под собой оснований".
Министр напомнила: около 40 процентов государственного бюджета стабильно направляется именно на социальную сферу. Это образование, здравоохранение, социальная поддержка населения.
«В этой связи закрепление в статьях 32 и 33 права граждан на бесплатную медицинскую помощь и получение начального и среднего образования является прочной основой развития человеческого капитала», — отметила Аида Балаева.
Платные услуги — не отмена гарантий.
Отдельно министр остановилась на пункте 3 статей, где говорится о праве граждан на получение платных услуг.
По ее словам, эта норма не отменяет государственные гарантии, а, наоборот, расширяет возможности самих граждан — прежде всего в сфере охраны здоровья и образования.
В целом предложенный правовой подход она назвала обоснованным и соответствующим современной реальности.
Какие формулировки предлагают уточнить.
Помимо общего разъяснения, Аида Балаева предложила и конкретные редакционные изменения.
Так, в пункте 1 статьи 33 она считает необходимым заменить формулировку «начальное и среднее образование» на «средняя школа» или «общее образование».
Причина — юридическая точность.
В Казахстане документальное подтверждение образования выдается только после окончания 9-го и 11-го классов, а не на промежуточных этапах.
Почему слово «государственных» предлагают убрать.
Еще одно предложение касается пункта 2 статьи 33. Министр предложила исключить слово «государственных» из нормы:
«Гражданин Республики Казахстан имеет право на получение высшего образования на конкурсной основе в высших учебных заведениях в соответствии с законом».
По ее словам, эта формулировка досталась в наследство от прежней редакции Конституции и уже не отражает реального положения дел.
"Данная норма является наследием прежней редакции Конституции и не соответствует современным изменениям в сфере высшего образования.
Во-первых, сегодня все государственные вузы функционируют в статусе некоммерческих акционерных обществ.
Кроме того, граждане могут реализовывать право на бесплатное высшее образование не только в государственных, но и в частных университетах".
Светское образование как основа стабильности.
Министр также напомнила, что в проекте новой Конституции четко разграничены религия и государство, а светский характер системы образования и воспитания закреплен на конституционном уровне.
По ее словам, это особенно важно для многоконфессионального общества.
«Светский характер образования в многоконфессиональном обществе не только расширяет мировоззрение молодого поколения, но и способствует укреплению общественного согласия и стабильности», — заявила Аида Балаева.
Почему эта тема вызвала такой резонанс.
Вопросы образования и здравоохранения напрямую касаются каждой семьи. Именно поэтому любые изменения в формулировках вызывают острую реакцию.
Однако, как подчеркивают участники конституционной дискуссии, речь идет не о сокращении прав, а о более точном, юридически корректном их закреплении.
Ранее депутат Айдос Сарым также отмечал, что исключение слова «бесплатный» не означает отказ государства от социальной модели.
Скорее, это попытка привести основной закон в соответствие с реальной системой финансирования и современными условиями.
Именно в этом, по словам экспертов, и заключается главный смысл предлагаемых изменений.