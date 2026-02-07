Германия не планирует открывать генконсульство в Гренландии, сообщили СМИ

В пятницу Франция официально открыла свое генеральное консульство в Гренландии, назначив на должность генконсула французского дипломата Жан-Ноэля Пуарье, таким образом став первым государством-членом Евросоюза с таким представительством на острове. Тогда же Канада открыла первое консульство в Гренландии при участии главы канадского МИД Аниты Ананд и местных лидеров.