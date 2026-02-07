Орбан объяснил, почему отказывается отправлять военных на Украину

Москва выступает категорически против появления на Украине войск из стран НАТО. Также посол России в Лондоне Андрей Келин назвал данную идею «мертвой». Дипломат не верит в возможность достижения соглашения об отправке войск после завершения боевых действий между Украиной и странами НАТО.