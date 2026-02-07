Ричмонд
-2°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Орбан объяснил, почему отказывается отправлять военных на Украину

Венгрия выступает против отправки европейских войск на Украину, считая, что данный шаг приведет к прямому конфликту с Россией. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в социальной сети X.

Все новости РБК
Источник: Reuters

«Ввод европейских войск в Украину означал бы прямой конфликт с Россией», — заявил Орбан. «Венгрия говорит “нет”, мы отказываемся принимать в этом участие!» — резюмировал он.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что проект гарантий безопасности Украине подразумевает размещение на ее территории войск из нескольких стран Европы. Прежде всего речь идет о Британии и Франции.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, документ о гарантиях готов на 100%.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что иностранные военные на Украине появятся сразу после заключения мирного соглашения.

Москва выступает категорически против появления на Украине войск из стран НАТО. Также посол России в Лондоне Андрей Келин назвал данную идею «мертвой». Дипломат не верит в возможность достижения соглашения об отправке войск после завершения боевых действий между Украиной и странами НАТО.

Узнать больше по теме
Биография Виктора Орбана: личная жизнь, карьера, фото
Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии, известный своими нестандартными для западного политика идеями. О его биографии, личной жизни, карьерном пути и достижениях расскажем в этом материале.
Читать дальше