Зеленский: США хотят, чтобы конфликт на Украине завершился до лета

По мнению Дудакова, если бы Украина «посылала сигналы» о том, что она готова признать свои территориальные потери и начать выводить свои войска из Донбасса, то можно было бы говорить о прогрессе. Однако пока таких ~позитивных сигналов не поступает~, заметил он.