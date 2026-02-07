Фарерские острова хотят независимости от Дании, пишет NYT

«Лидеры Фарерских островов заявляют, что не отказываются от стремления к большей автономии. Они говорят, что им нужно заключать свои торговые сделки с зарубежными странами и что в рамках нынешнего соглашения с Данией им отказано в выражении своего голоса на международной арене. Учитывая угрозы Трампа в отношении Гренландии, некоторые могут думать, что сейчас для Фарерских островов подходящее время, чтобы добиться уступок, поскольку Дания отчаянно пытается предотвратить распад своего многовекового королевства. Но ряд фарерских политиков заявили, что они не хотят использовать этот рычаг давления и действовать агрессивно, по крайней мере, сейчас», — говорится в сообщении.