ЕС не поддерживает резолюцию в ООН против нацизма, заявила Захарова

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Страны ЕС консолидировано не поддерживают резолюцию России против героизации нацизма в ООН, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Источник: © РИА Новости

«Сложившаяся после февраля 2022 года ситуация стала своего рода лакмусовой бумажкой, обнажившей истинное отношение государств к данной резолюции. Ранее большинство западных стран, в первую очередь, члены Евросоюза, воздерживалось при принятии упомянутой инициативы», — сказала она.

«Последние четыре года европейцы консолидировано голосуют против российского документа», — добавила Захарова.

«Столь разительные перемены только на первый взгляд кажутся неожиданными и ошеломляющими», — считает она.

По словам официального представителя МИД России, «неприятие со стороны западников нашей резолюции было всегда». «Правда, раньше они пытались прикрыть свое истинное отношение к резолюции демагогией и политиканством», — добавила она.

