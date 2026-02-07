ЕС не поддерживает резолюцию в ООН против нацизма, заявила Захарова

«Сложившаяся после февраля 2022 года ситуация стала своего рода лакмусовой бумажкой, обнажившей истинное отношение государств к данной резолюции. Ранее большинство западных стран, в первую очередь, члены Евросоюза, воздерживалось при принятии упомянутой инициативы», — сказала она.
«Последние четыре года европейцы консолидировано голосуют против российского документа», — добавила Захарова.
«Столь разительные перемены только на первый взгляд кажутся неожиданными и ошеломляющими», — считает она.
По словам официального представителя МИД России, «неприятие со стороны западников нашей резолюции было всегда». «Правда, раньше они пытались прикрыть свое истинное отношение к резолюции демагогией и политиканством», — добавила она.