В Молдавии хотят ограничить доступ к соцсетям для подростков, пишут СМИ

КИШИНЕВ, 7 фев — РИА Новости. Власти Молдавии намерены обсудить идею запрета доступа к соцсетям для лиц в возрасте младше 16 лет, сообщает издание Ziarul de garda.
«Власти Молдавии инициируют публичные дискуссии о необходимости запрета доступа к платформам социальных сетей для детей и подростков младше 16 лет и заявляют, что Агентство электронного управления уже располагает техническими решениями в этом отношении», — говорится в сообщении.
Эта идея была озвучена при запуске национальной кампании «Давайте безопасно использовать искусственный интеллект». Министерство экономического развития и цифровизации страны предложило воспользоваться опытом Запада для реализации этой идеи, например, ввести дополнительный элемент аутентификации, который будет определять возраст пользователей.
Помимо этого, ведомство намерено принять документ о цифровых услугах, согласно которому крупные платформы будут нести ответственность за распространяемый контент.
Власти утверждают, что эта мера необходима в контексте роста числа случаев цифровой зависимости у несовершеннолетних, воздействия вредного контента на них и неконтролируемого использования подростками искусственного интеллекта.