В Молдавии хотят ограничить доступ к соцсетям для подростков, пишут СМИ

«Власти Молдавии инициируют публичные дискуссии о необходимости запрета доступа к платформам социальных сетей для детей и подростков младше 16 лет и заявляют, что Агентство электронного управления уже располагает техническими решениями в этом отношении», — говорится в сообщении.