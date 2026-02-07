В Узбекистане учреждено Агентство по развитию промышленной кооперации и госзакупкам

ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. Указом президента Узбекистана Шавката Мирзиёева будет образовано Агентство по промышленной кооперации и государственным закупкам, а также его управляющий совет. Агентству передаются задачи, функции и полномочия Министерства экономики и финансов в сфере государственных закупок.
Ожидается, что проведение единой и согласованной государственной политики позволит сформировать цепочки добавленной стоимости для выпуска высокотехнологичной и конкурентоспособной продукции в стране, а также снизить зависимость ключевых отраслей экономики от внешних факторов.
Новый подход нацелен на активное вовлечение малого и среднего бизнеса к кооперации с крупными предприятиями, интеграцию национального производства в мировые цепочки поставок и внедрение инновационных решений, способствующих технологической модернизации и применению международных стандартов качества.
Основные цели создания агентства:
внедрение единого управления в сфере промышленной кооперации и госзакупок.
создание цепочек добавленной стоимости, направленных на производство высокотехнологичной и конкурентоспособной продукции;
снижение зависимости отраслей экономики от внешних факторов за счет освоения производства комплектующих, сырья и материалов;
широкое привлечение субъектов малого и среднего бизнеса в производственные цепочки крупных предприятий;
снижение себестоимости продукции за счет расширения локального производства;
обеспечение интеграции отечественного производства в глобальные цепочки поставок;
технологическая модернизация производственных мощностей и внедрение международных стандартов качества.
организация системной подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов для развития отечественного производства и промышленной кооперации.
Документ вводит практику разработки программ по расширению производства отечественной продукции и развитию промышленной кооперации на среднесрочную и долгосрочную перспективу на основе анализа потребностей отраслей и зарубежного опыта.
С 1 июля программы будут формироваться по ключевым направлениям: фармацевтика, электротехника, электроника и робототехника, автомобилестроение, строительные материалы, газо- и нефтехимия, легкая и пищевая промышленность, а также базовые отрасли с высоким инвестиционным потенциалом (энергетика, горнодобывающая промышленность, химия), регионам и другим сферам по решению управляющего совета агентства.
Проекты, включенные в программы, смогут использовать сырье и комплектующие, не производимые в стране и импортируемые по утвержденному перечню, без уплаты таможенной пошлины сроком на три года.
С 1 июля агентство начнет анализировать рынки Узбекистана и региона и поэтапно формировать перечень конкурентоспособной продукции, рекомендованной к освоению для развития цепочек добавленной стоимости в национальной экономике.
С предпринимателями, наладившими выпуск такой продукции, будут заключаться договоры гарантированной закупки.
По крупным инвестиционным проектам с государственным участием будет внедрена комплексная оценка их вклада в национальную экономику, с последующим применением мер господдержки.
Агентство также займется реализацией проектов по принципу «развития поставщиков» (vendor development), расширяя возможности участия отечественных и зарубежных предприятий в государственных закупках.
Кроме того, оно будет развивать сотрудничество с зарубежными правообладателями, содействовать трансферу технологий, передаче брендов и товарных знаков, а также помогать предпринимателям в прохождении сертификационных, лицензионных, разрешительных, санитарных и других обязательных процедур.
При агентстве будет создан Государственный целевой фонд развития промышленной кооперации, для поддержки вовлечения малого и среднего бизнеса в производственные цепочки крупных предприятий и расширения выпуска отечественной продукции. В 2026 году фонд получит средства Фонда реконструкции и развития в размере $50 млн.
Через коммерческие банки из фонда будут предоставляться кредиты для финансирования предпринимательских проектов (до $10 млн), внедрения новых видов высокотехнологичной продукции, расширения существующих мощностей и пополнения оборотных средств (до $2 млн).
Кроме того, будут выделяться субсидии до 30% расходов, но не более $1 млн, на трансфер технологий, использование брендов и товарных знаков.
На конкурсной основе будут выделяться субсидии до 50% расходов, но не выше 10 млрд сумов, для реализации промышленных стартапов — до 10 лучших проектов высокотехнологичной продукции ежегодно.
Директором агентства назначен Бахтиёр Халимович Хайдаров. Он также войдет в состав Межведомственной комиссии по взаимодействию со Всемирной торговой организацией и Правительственной комиссии по вопросам привлечения инвестиций, развития промышленности и регулирования торговли.