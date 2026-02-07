В МИД Армении высказались о развитии дружеских отношений с Россией

«Армения стремится развивать с Россией дружественные отношения, основанные на взаимном уважении и уважении к суверенитету», — говорится в заявлении.
По данным ведомства, в 2025 году усилия МИД были направлены как на последовательное углубление отношений с традиционными партнерами, так и на развитие стратегических партнерств по новым направлениям.
Узнать больше по теме
Никол Пашинян: биография журналиста и оппозиционера, ставшего премьер-министром Армении
В современной политике многие видные фигуры сделали блистательную карьеру за короткое время. Среди них — Никол Пашинян, который проделал путь от журналиста и оппозиционера до главы правительства. Рассказываем, что это за человек и как он относится к России.Читать дальше