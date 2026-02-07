Ричмонд
В МИД Армении высказались о развитии дружеских отношений с Россией

ЕРЕВАН, 7 фев — РИА Новости. Армянская сторона стремится развивать с Россией дружественные отношения, основанные на взаимном уважении, говорится в заявлении пресс-службы МИД республики по итогам обсуждения с участием премьера страны Никола Пашиняна отчета о деятельности ведомства в 2025 году.

Источник: РИА "Новости"

«Армения стремится развивать с Россией дружественные отношения, основанные на взаимном уважении и уважении к суверенитету», — говорится в заявлении.

По данным ведомства, в 2025 году усилия МИД были направлены как на последовательное углубление отношений с традиционными партнерами, так и на развитие стратегических партнерств по новым направлениям.

