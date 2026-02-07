Ричмонд
Хоценко сообщил об «ускоренном» строительстве Северного обхода Омска

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил в субботу, 7 февраля 2026 года, что строительство Северного обхода города Омска ведется с опережением графика. Работы, напомним, были начаты в октябре прошлого года.

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

«Работы идут параллельно на 2 развязках, завершается возведение технического моста через реку Иртыш, строится дорога, протяженностью 16 км», — сообщил Хоценко в своем телеграм-канале.

Губернатор добавил, что на объекте скоро будут работать около тысячи человек и сотни единиц техники.

Напомним, для Северного обхода составит порядка 66 километров. В него войдут мосты через Иртыш (1 277 м) и Омь (176 м), 19 путепроводов и 5 развязок. Ранее предполагалось, что работы будут полностью. Завершены к 2030 году.