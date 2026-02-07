ЕС приучает население к мысли о войне с Россией, заявил Орбан

«Фактически, если мы правильно понимаем, что они (лидеры стран ЕС — ред.) говорят, они объявили, что ЕС пойдет воевать, к 2030 году пойдет на войну. И я смотрю исторически, как людей приучают к мысли о войне и как страны готовятся к войне после того, как лидеры принимают решение, что она будет. И именно это я и вижу», — сказал Орбан, выступая на предвыборном мероприятии в Сомбатхее, трансляцию которого вел телеканал М1.
Венгерский премьер пояснил, что, когда страны готовятся к войне, сначала разрываются дипломатические отношения, затем начинается призыв на военную службу, производство оружия, после происходит переход к военной экономике, а потом возникает открытый конфликт.
«Сегодня ЕС открыто заявил, что должен перейти к военной экономике. Это их официальная программа. И они также сказали на пленарном заседании Европарламента, что мы должны быть готовы к войне к 2030 году… Когда события складываются воедино на протяжении многих месяцев, шаг за шагом, возникает подозрение, что здесь есть какой-то план», — отметил министр.
Орбан ранее заявил, что европейские лидеры всерьез настроены начать войну с Россией к 2030 году, Венгрия должна постараться избежать участия в ней.
В начале декабря 2025 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не собирается воевать с Европой, но если сама Европа захочет и начнет воевать, то Россия готова прямо сейчас.