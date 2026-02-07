ЕС приучает население к мысли о войне с Россией, заявил Орбан

«Фактически, если мы правильно понимаем, что они (лидеры стран ЕС — ред.) говорят, они объявили, что ЕС пойдет воевать, к 2030 году пойдет на войну. И я смотрю исторически, как людей приучают к мысли о войне и как страны готовятся к войне после того, как лидеры принимают решение, что она будет. И именно это я и вижу», — сказал Орбан, выступая на предвыборном мероприятии в Сомбатхее, трансляцию которого вел телеканал М1.