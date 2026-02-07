О вступлении Украины в Евросоюз не может быть и речи, заявил Орбан

«Поэтому нам нужно развивать какое-то сотрудничество с украинцами, которое было бы выгодно и им, и нам. Не то, что выгодно только им, что может нас разрушить, а то, что выгодно нам обоим. Я называю это стратегическим партнерством. Как мы будем торговать, как будут осуществляться инвестиции. Без создания обязательств, которые втянули бы нас в войну с Россией. Это недопустимо. Поэтому мы должны сотрудничать с украинцами, но нельзя даже говорить о членстве», — сказал Орбан, выступая на предвыборном мероприятии в Сомбатхее. Трансляцию вел телеканал М1.