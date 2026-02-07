Ричмонд
О вступлении Украины в Евросоюз не может быть и речи, заявил Орбан

БУДАПЕШТ, 7 фев — РИА Новости. Евросоюз может заключить с Украиной соглашение о стратегическом партнерстве, но о ее вступлении в ЕС не может быть и речи, потому что это втянуло бы сообщество в конфликт с Россией, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Источник: Reuters

«Поэтому нам нужно развивать какое-то сотрудничество с украинцами, которое было бы выгодно и им, и нам. Не то, что выгодно только им, что может нас разрушить, а то, что выгодно нам обоим. Я называю это стратегическим партнерством. Как мы будем торговать, как будут осуществляться инвестиции. Без создания обязательств, которые втянули бы нас в войну с Россией. Это недопустимо. Поэтому мы должны сотрудничать с украинцами, но нельзя даже говорить о членстве», — сказал Орбан, выступая на предвыборном мероприятии в Сомбатхее. Трансляцию вел телеканал М1.

По его словам, украинцев «не следует пускать в Евросоюз в обозримом будущем, потому что это будет означать постоянную угрозу войны».

Орбан также отметил, что вступление Украины в ЕС разрушило бы европейское сельское хозяйство, а в Венгрии ухудшилась бы ситуация с общественной безопасностью из-за украинской преступности.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше