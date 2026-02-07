Зеленский призвал Запад усилить давление на Россию на фоне блэкаута

«Кинжал» — это российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс, который способен поражать стационарные и надводные объекты. Ракеты способны развивать скорость в десять раз выше скорости звука (около 12 350 км/ч) и поражать цели на расстоянии 2 тыс. км. «Кинжал» отличается малой радиолокационной заметностью, способен маневрировать на всех участках траектории и преодолевать все системы противовоздушной и противоракетной обороны. Также ракета может быть оснащена ядерной или обычной боеголовкой.