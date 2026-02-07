В четверг прокурор Растислав Ремета сообщил, что дела о передаче Украине бывшим руководством Словакии истребителей МиГ-29 и системы ПВО С-300 закрыты, поскольку не было доказано, что этими действиями республике был нанесен ущерб. По словам Реметы, срок службы переданной Киеву техники был исчерпан, а у Словакии якобы не было достаточных ресурсов для ее обслуживания.
«По сей день считаю ошибкой, что Словакия избавилась от МиГов, в то время не имея никакой замены. Никакая другая страна не поступила таким образом, что после передачи собственного вооружения должна была полагаться исключительно на помощь своих соседей. Отвергаю заявления тогдашней правительственной коалиции, что истребители МиГ-29 были лишь грудой металлолома. Если бы это было так, ни один из них не смог бы улететь из Словакии на Украину», — написал Пеллегрини на своей странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) в субботу.
Он рассказал, что, еще будучи премьер-министром, лично испытывал истребитель МиГ-29, самолет был способен выполнять все свои задачи.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал решение прокуратуры закрыть дела о передаче военной техники Украине политически мотивированным. По его мнению, прокуратура пытается таким образом защитить бывшее руководство страны, которое принимало решение о передаче военной техники Украине. Фицо заявил, что словацкие истребители «были не только боеспособными, но и модернизированными в соответствии со стандартами НАТО».
В апреле 2022 года Словакия передала Украине систему противовоздушной обороны С-300. В апреле 2023 года словацкая сторона также завершила передачу Украине 13 истребителей МиГ-29. Весной того же года республика решила передать Киеву часть системы ПВО КУБ. С приходом к власти в республике правительства Фицо осенью 2023 года поставки военной помощи Киеву из государственных ресурсов были прекращены.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.