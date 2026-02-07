Президент Словакии прокомментировал передачу Киеву истребителей МиГ-29

«По сей день считаю ошибкой, что Словакия избавилась от МиГов, в то время не имея никакой замены. Никакая другая страна не поступила таким образом, что после передачи собственного вооружения должна была полагаться исключительно на помощь своих соседей. Отвергаю заявления тогдашней правительственной коалиции, что истребители МиГ-29 были лишь грудой металлолома. Если бы это было так, ни один из них не смог бы улететь из Словакии на Украину», — написал Пеллегрини на своей странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) в субботу.