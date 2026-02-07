Орбан назвал Украину врагом Венгрии

«Украинцы должны понять, что им нужно перестать постоянно добиваться от Брюсселя, чтобы Венгрия была отключена от дешевой российской энергии. Пока Украина это делает, Украина, извините, полагаю, является нашим врагом. Украина нарушает наши основополагающие интересы, постоянно требуя и подстрекая Брюссель к отключению Венгрии от дешевой российской энергии. Кто так делает — не противник, а враг Венгрии», — сказал Орбан, выступая на предвыборном мероприятии в Сомбатхее, трансляцию которого вел телеканал М1.